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الخميس, 27 رمضان 1438 هـ, الموافق 22 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالصور.. محافظ الأحساء يتلقى بيعة المواطنين لولي العهد

بالصور.. محافظ الأحساء يتلقى بيعة المواطنين لولي العهد

الأحساء – عيسى الموسى

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (حفظه الله)، تلقى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، مساء أمس الأربعاء، البيعة لسمو ولي العهد، من أصحاب الفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل والمواطنين، وذلك في القاعة الكبرى بالمحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) على راحة المواطنين ورغبة منه في التسهيل عليهم وحتى لا يتكبدوا مشقة السفر إلى مكة المكرمة.

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