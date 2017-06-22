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الخميس, 27 رمضان 1438 هـ, الموافق 22 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“النقد” تلزم البنوك بفتح عدد من فروعها خلال عطلة العيد

“النقد” تلزم البنوك بفتح عدد من فروعها خلال عطلة العيد

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ألزمت مؤسسة النقد العربي البنوك بإبقاء عدد من فروعها في المناطق المزدحمة بالسكان، والتي تستدعي الحاجة التعامل معها، كالمطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد.

وقررت المؤسسة أن تبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج، بما في ذلك يوما الجمعة والسبت؛ لخدمة الحجاج والمعتمرين.

يذكر أنه بنهاية دوام اليوم “الخميس” تبدأ إجازة عيد الفطر للبنوك المحلية، على أن تستأنف أعمالها يوم الأحد 8 شوال.

من جهة أخرى، أوضحت المؤسسة أن إجازة عيد الأضحى المقبل ستبدأ مع نهاية عمل يوم الثلاثاء (7- 12- 1438هـ) الموافق (29 أغسطس) على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الثلاثاء (14- 12- 1438هـ)، الموافق 5 سبتمبر.

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