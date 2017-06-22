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الخميس, 27 رمضان 1438 هـ, الموافق 22 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بطارية نووية صغيرة تعمل نصف قرن (فيديو)

بطارية نووية صغيرة تعمل نصف قرن (فيديو)

“الأحساء اليوم” – الأحساء

استعرضت شركة “روس آتوم” الروسية خلال المنتدى الدولي التاسع ” Atomexpo-2017″ للاختراعات، بطارية نووية صغيرة قادرة على العمل لـ 50 سنة.

ووفقا للخبراء فإن “هذه البطارية التي استعرضتها روس آتوم مؤخرا تعتبر اختراعا مهما في عالم الطاقة، فهي تعتمد نظائر العناصر المشعة لتوليد تيار يكفي لتشغيل بعض الأجهزة كهربائية، التي لا تحتاج الكثير من الطاقة، ما يجعل منها نموذجا فريدا للبطاريات النووية الصغيرة”.

وعن الاختراع الجديد قال، بافل زايتسف، مدير قسم التطوير في مؤسسة “لوتش” الفيدرالية الروسية إن “هذه البطارية قد تكون مفيدة للاستخدامات الطبية، كونها تعمل لفترات طويلة دون انقطاع، ومن الممكن استخدامها مستقبلا في تشغيل منظمات القلب الإلكترونية”.

ولم تصرح “روس آتوم” بعد عن ثمن هذه البطارية التقريبي، لكن الخبراء فيها قالوا إنهم ينوون طرحها للاستعمالات الطبية بالدرجة الأولى.

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