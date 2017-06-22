اقتصاديون: هذه القطاعات ستستفيد من تمديد عطلة العيد وإعادة البدلات بأثر رجعي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقع مختصون في مجال الاقتصاد، أن ينعكس القرار الملكي بإعادة البدلات بأثر رجعي والقرار الآخر بتمديد إجازة عيد الفطر إيجاباً على عدد 4 قطاعات وهي: تجارة التجزئة، والترفيه، والفنادق، والمطاعم، فضلاً عن تأثيرهما على قطاع المصارف.

وقال الخبير المالي الدكتور سليم باعجاجة: ‘‘إن أداء قطاعات تجارية التجزئة والترفيه والمطاعم سيتحسن في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بفضل إعادة البدلات لموظفي الدولة بأثر رجعي، وتمديد إجازة عيد الفطر، كون أن ذلك سيؤثر على حالة الركود التي كانت سائدة خلال الفترة الماضية”، بحسب صحيفة “عكاظ” .

بدوره، أكد المختص في شؤون الاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث، أن قرار إعادة البدلات لا يقتصر أثره الإيجابي على موظفي الدولة فقط، إنما سيمتد ذلك إلى الاقتصاد السعودي عموماً وسيؤدي لخروج التضخم من حالة السالب، كون أن إعادة البدلات ستؤدي إلى ضخ سيولة إضافية في السوق.