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الخميس, 27 رمضان 1438 هـ, الموافق 22 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

احذر.. هذه العلامات تدل على الإفراط في تناول الملح

احذر.. هذه العلامات تدل على الإفراط في تناول الملح

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكرت مجلة “فرويندين” الألمانية، أنه يمكن الاستدلال على الإفراط في تناول الملح من خلال ملاحظة بعض العلامات، ألا وهي الجفاف والشعور بالانتفاخ واحتباس الماء بالجسم.

وأوضحت المجلة، أن الإفراط في تناول الملح قد يترتب عليه عواقب وخيمة، مثل تكوّن حصوات الكلى والإصابة بارتفاع ضغط الدم، وما يترتب عليه من الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ولتجنب هذه المخاطر، توصي “فرويندين” بألا تزيد كمية الملح عن 2.3 ملجرام يومياً بالنسبة للبالغين الأصحاء، وعن 1.5 ملجرام بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، ولتقليل كمية الملح بالجسم ينبغي الإكثار من شرب الماء والاستغناء عن الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة.

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