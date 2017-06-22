سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا 90.85 نقطة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 90.85 نقطة ليقفل عند مستوى 7425.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 288 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 93 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معادن, وجازادكو, والتعاونية, وإعمار, والخضري الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات التصنيع, واللجين, والبلاد, والباحة, وسابك, فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.35% و1.98%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسامبا, والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك, والأهلي، والإنماء، ومعادن هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 46.27 نقطة ليقفل عند مستوى 3815.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها أكثر 184 صفقة.