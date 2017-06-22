احذر تلك الثغرة في «واتساب».. جملة تكشف موقعك

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذر “آدم وولك” مبرمج الكمبيوتر البولندي، مستخدمي تطبيق “واتسآب” بأنه قد لا يكون آمنا بعد الآن، حيث أنه يمكن لأي شخص أن يستخدم المعلومات الموجودة عبر التطبيق في جهازك.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عثر على عيب في التطبيق يمكنه الكشف عن موقع المستخدم، وذلك بعد إرساله رابط ” URL” خلال التطبيق.

ووجد “وولك” أن تطبيق “واتسآب” يستخدم عناوين” IP”، وهي عبارة عن تعريف الشخصية المخصصة لكل جهاز متصل بالإنترنت لضمان أن الروابط المرسلة عبره ليست ضارة.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا الخطأ لا ينطبق على الروابط التي تم نسخها ولصقها، وإنما فقط على عناوين الروابط التي تمت كتابتها يدوياً في خانة الكتابة عبر التطبيق.

وأثناء تجربة “وولك” لذلك عبر التطبيق، فإنه استطاع رؤية تفاصيل المستخدمين، على الرغم من أن باقي محتويات الرسائل المرسلة عبر التطبيق تظل مشفرة، ومرئية فقط للمرسل والمتلقي، إلا أنه يمكن استغلال هذه الثغرة من قبل طرف ثالثة لاختراق خصوصية المستخدم.