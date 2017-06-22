ناقة تتسبب في مقتل سيدة وابنها وإصابة أسرتها بطريق “الليث- غميقة”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

لقيت سيدة وابنها مصرعهما وأصيب زوجها بإصابات خطيرة كما أصيبت ابنتان بإصابات طفيفة، إثر اصطدام مركبة العائلة بناقة، فجر اليوم، على طريق ( الليث – غميقة ) شرق محافظة الليث.

وكان مواطن وأسرته المكونة من الزوجة وثلاثة من الأبناء في طريقهما من مركز غميقة إلى محافظة الليث عندما فوجئ رب الأسرة بناقة تعترض طريقه في الظلام الدامس ولم يستطع تفاديها ، فاصطدم بها مما أدى إلى وفاة الزوجة وطفل عمره أربع سنوات ، وإصابة الزوج بإصابات خطيرة ، وابنتين بإصابات طفيفة.

وقد باشر الحادث “مرور الليث” والهلال الأحمر حيث تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الليث العام ، ثم تم تحويل الزوج إلى أحد مستشفيات محافظة جدة.