تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الخميس, 27 رمضان 1438 هـ, الموافق 22 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

ناقة تتسبب في مقتل سيدة وابنها وإصابة أسرتها بطريق “الليث- غميقة”

ناقة تتسبب في مقتل سيدة وابنها وإصابة أسرتها بطريق “الليث- غميقة”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

لقيت سيدة وابنها مصرعهما وأصيب زوجها بإصابات خطيرة كما أصيبت ابنتان بإصابات طفيفة، إثر اصطدام مركبة العائلة بناقة، فجر اليوم، على طريق ( الليث – غميقة ) شرق محافظة الليث.

وكان مواطن وأسرته المكونة من الزوجة وثلاثة من الأبناء في طريقهما من مركز غميقة إلى محافظة الليث عندما فوجئ رب الأسرة بناقة تعترض طريقه في الظلام الدامس ولم يستطع تفاديها ، فاصطدم بها مما أدى إلى وفاة الزوجة وطفل عمره أربع سنوات ، وإصابة الزوج بإصابات خطيرة ، وابنتين بإصابات طفيفة.

وقد باشر الحادث “مرور الليث” والهلال الأحمر حيث تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الليث العام ، ثم تم تحويل الزوج إلى أحد مستشفيات محافظة جدة.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية على أحد أحياء نجران

سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية على ...

الاتصالات السعودية تتيح إرسال برقيات إلكترونية لمبايعة ولي العهد “مجانًا”

الاتصالات السعودية تتيح إرسال برقيات إلكترونية لمبايعة ولي ...

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا 90.85 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا 90.85 نقطة

احذر.. هذه العلامات تدل على الإفراط في تناول الملح

احذر.. هذه العلامات تدل على الإفراط في تناول ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*