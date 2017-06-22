سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية على أحد أحياء نجران

“الأحساء اليوم” – الأحساء

باشرت فرق الدفاع المدني مساء اليوم إخماد حريق شبّ في بعض المركبات إثر مقذوف عسكري أطلقته مليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني، بأن رجال الدفاع المدني باشروا مساء هذا اليوم الخميس الموافق 27/ 9/ 1438هـ بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على حي سكني بمدينة نجران، مما نتج عنه تضرر عدد من المركبات دون خسائر بشرية أو إصابات ولله الحمد، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.