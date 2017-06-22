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الخميس, 27 رمضان 1438 هـ, الموافق 22 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الاتصالات السعودية تتيح إرسال برقيات إلكترونية لمبايعة ولي العهد “مجانًا”

الاتصالات السعودية تتيح إرسال برقيات إلكترونية لمبايعة ولي العهد “مجانًا”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن إتاحتها لعملائها إمكانية إرسال برقيات المبايعة الإلكترونية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليًا للعهد، وبشكل مجاني من خلال تطبيقها MySTC، وعبر خطوات مرنة وبوقت قياسي، وذلك تلبية منها للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) لمبايعة ولي العهد.

وأوضحت الشركة أن عملاء الاتصالات السعودية سيتمكنون وبشكل “مجاني” من إرسالهم  البرقيات الإلكترونية لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وحتى الرابع من شهر شوال المقبل، وعبر الخطوات السهلة التي يوفرها تطبيق MySTC.

وبيّنت أن خطوات التطبيق تبدأ باختيار “المزيد” أسفل الصفحة الرئيسية، ومن ثم اختيار البرقية الإلكترونية – إرسال برقية جديدة – إدخال الرقم المرسل منه – تحديد نوع البرقية بـ مبايعة – تحديد الأهمية بـ عالية – تحديد لغة ترجمة البرقية – إدخال بيانات المستلم والمرسل – نص البرقية – التأكيد والإرسال.

 

 

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