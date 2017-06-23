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الجمعة, 28 رمضان 1438 هـ, الموافق 23 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الأرصاد”: توقع رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق

“الأرصاد”: توقع رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية , الجوف , القصيم ,الشرقية ،الرياض ,نجران تمتد الى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على سواحل منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة تمتد إلى الطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 22-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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