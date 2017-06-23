أمانة الأحساء تستعد للعيد وتلزم صوالين الحلاقة بالتسعيرة المحددة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أكلمت أمانة الأحساء، وفي إطار برنامج الخطط الرقابية للمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث ألزمت هذه المحال بالتسعيرة المحددة طوال العام مع مراعاة الجوانب الصحية.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن الأمانة ومن واقع اهتماماتها بجوانب الصحة العامة وانطلاقًا من الخطط المحددة لتنفيذ برامج وجولات المتابعة للمحال والمواقع المتعلقة نشاطاتها بجانب الصحة العامة، عملت على وضع وتنفيذ جدول زمني في كل عام لمتابعة تلك المحال.

وأشار إلى أنه مع قرب عيد الفطر المبارك تم إعداد البرنامج الرقابي وفق مجالات الأنشطة من واقع إقبال المستهلكين عليها، وخاصةً ما يتعلق برقابة صوالين الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية وكذلك مغاسل الملابس، وضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة طوال العام مع مراعاة الجوانب الصحية في النشاط من تعقيم الأدوات ونظافة الموقع، وضرورة تواجد الشهادات الصحية للعاملين في المنشأة.

وأضاف الملحم: كما يتم خلال هذه الفترة تكثيف الجولات الرقابية من قبل البلديات الفرعية على محال الحلويات ومحال إعداد الولائم والمطابخ؛ للتأكد من تقيد العاملين باشتراطات الصحة والسلامة العامة، وكذلك سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ووجود الختم البيطري على الذبائح، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية بناءً على بنود خاصة تعتمد على ماهية المخالفة والجزاءات المترتبة عليها.

وفي السياق، نوّه أمين الأحساء بأن المواطن يمثل عين الرقيب للأمانة وتعاونه مطلبٌ مهم في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر وسائل التواصل المتعددة (الرقم المباشر “940”، الرقم الموحد 920011050، قناة التواصل الاجتماعية” الواتس آب” ‪0548368888).

ولفت إلى أن برامج المتابعة والرقابة الصحية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة تأتي انطلاقًا وتمشيًا مع توجيهات وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ؛ تأكيدًا على السلامة الغذائية وكذلك الصحة العامة لما يُقدم في منشآت هذه الأنشطة من أغذية وما يُعرض فيها للاستهلاك الآدمي أو الأدوات المستخدمة في تقديم الخدمة لقاصديها، ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية ونظامية العاملين بها والتأكيد على خلوهم من الأمراض السارية.