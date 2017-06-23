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الجمعة, 28 رمضان 1438 هـ, الموافق 23 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الجوازات” تحذّر المخالفين الممنوح لهم تأشيرة خروج نهائي

“الجوازات” تحذّر المخالفين الممنوح لهم تأشيرة خروج نهائي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها في تويتر أن الوافدين المخالفين الذين استفادوا من المهلة المحددة لمغادرة أراضي المملكة في إطار الحملة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف ” والذين منحوا تأشيرة ( نهائي ) ولم يتم مغادرتهم ، فإنه سيتم إغلاق سجلاتهم ويطبق بحقهم كامل العقوبات.

‫وكانت الجوازات قد نوهت في وقت سابق على المخالفين المستفيدين من الإعفاءات الممنوحة أثناء المهلة ولم يغادروا أرض المملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من إجراءاتهم وضبطوا من قبل الجهات المختصة بأنه سوف تطبق عليهم عقوبات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأضافت بأنهم لن يستطيعوا الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم بتوجيه من الأمر السامي خلال المهلة المحددة التي منحت لهم حيث سوف يطبق عليهم الغرامات والرسوم وعقوبة السجن والحظر من دخول الأراضي السعودية لتأخرهم في مغادرة البلاد.

وأكدت الجوازات أنه بعد انقضاء مدة المهلة المحددة والمتبقي 3 ايّام سوف تلغي تأشيرات الخروج النهائية الممنوحة للوافدين المخالفين الذين لم يغادروا السعودية كما سوف يتم إيقاف سجلاتهم في النظام وتطبيق أعلى العقوبات المقررة بحسب أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

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