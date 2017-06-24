“التجارة”: مكافأة 5 آلاف ريال لكل مُبلِّغ عن مستودعات الألعاب النارية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أَعْلَنَتْ وزارة التجارة والاستثمار، أمس الْجُمُعَة، عن مكافأة قدرها 5 آلاف ريال لكل من يقوم بالإبلاغ عن مستودعات الألعاب النارية.

وَقَالَتِ الوزارة عبر حسابها على “تويتر”، تحت عنوان: “لنتشارك في حماية أبنائنا تم إطلاق تطبيق بلاغ تِجَارِيّ”؛ للإبلاغ عن المستودعات التي لا تقل كمية المضبوطات فيها عن 4000 قطعة من الألعاب النارية.

وَأَكَّدَتْ، أنه سيتم التعامل بسرية كاملة مع هُوية المُبلِّغ، مُشِيرَةً إلى أنه للإبلاغ عن الباعة المتجولين والبسطات يتم الاتصال على رقم الطوارئ 940.