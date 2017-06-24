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السبت, 29 رمضان 1438 هـ, الموافق 24 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الداخلية”: إحباط عملا إرهابيًا كان يستهدف الحرم المكي

“الداخلية”: إحباط عملا إرهابيًا كان يستهدف الحرم المكي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت وزارة الداخلية، أنها احبطت عملا إرهابياً وشيكا استهدف المسجد الحرام ومرتاديه.

وقالت الوزارة في بيان لها ‘‘إن الإرهابيين تمركزوا في 3 مواقع بجدة وحيي العسيلة وأجياد بمكة، مؤكدة أن المجموعة الإرهابية، تحصنت في منزل من 3 أدوار‘‘.

وأكد البيان، أن قوات الأمن حاصرت المنزل الذي يتواجد فيه الانتحاري في منطقة الحرم المكي الذي بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن فور محاصرتهم له، وأضافت أن رجال الأمن ردوا على الانتحاري بالمثل بعد رفضه تسليم نفسه.

وتابعت أن الانتحاري فجر نفسه في المنزل ماعرّض المبنى للانهيار، الذي نتج عنه إصابة 6 من الوافدين و5 من رجال الأمن.

واكدت الداخلية، أنها تمكنت القبض على 5 من عناصر الخلية بينهم امرأة في جدة ومكة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى بعد أن أصيبوا جراء انهيار المبنى.

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