التعاون الإسلامي تدين المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المسجد الحرام

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والزوار والمصلين.

ونوه معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بيقظة الأجهزة الأمنية الذين أحبطوا هذه العمليات الإرهابية وتصدوا لها، مشيراً إلى أن الذين خططوا لها ودعموها إنما ينفذون مخططاً يائساً يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.

وقال العثيمين: لا يمكن لمسلم يصح إسلامه أن ينتهك حرمة المسجد الحرام وفي خواتيم شهر رمضان المبارك.

وأكد العثيمين تضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لمكافحة الإرهاب الذي يستهدف أمنها واستقرارها ، مجدداً موقف المنظمة الثابت الذي يدين الإرهاب في كافة أشكاله وصوره.