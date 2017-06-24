“العمل” تسعى لإصدار قرار بتوطين نشاط البقالات والتموينات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على 8 مشاريع لتوطين الوظائف، وذلك لتوفير 171 ألف فرصة عمل لائقة للمواطنين في مختلف القطاعات خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأوضح تقرير للوزارة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أنها تعمل على إصدار قرار قصر العمل في نشاط البقالات والتموينات على السعوديين.

وأكد التقرير أنه تم توظيف أكثر من 8 آلاف مواطن ومواطنة في نشاط بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها، إذ إن هذا النشاط من الأنشطة المستهدفة بقصر العمل فيها بنسبة 100% على السعوديين، فيما تخطط الوزارة لتوظيف 33 ألف مواطن ومواطنة في قطاع الإيواء حتى نهاية 2018.