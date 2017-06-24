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السبت, 29 رمضان 1438 هـ, الموافق 24 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الداخلية: يقظة رجال الأمن أفشلت مخططات الإرهابيين طيلة العام الماضي

الداخلية: يقظة رجال الأمن أفشلت مخططات الإرهابيين طيلة العام الماضي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، إن العناصر الإرهابية لم تتمكن من تنفيذ أي عملية إرهابية في المملكة منذ شهر ذي القعدة 1437هـ.

وأرجع اللواء التركي سبب ذلك إلى اليقظة الأمنية وسرعة المبادرة لدى رجال الأمن الذين يعملون على حماية الوطن ويقفون بالمرصاد لإفشال مخططات الجماعات الإرهابية، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأكد التركي أنه مصلحة التحقيق تقتضي عدم الإفصاح عن هوية الموقوفين في العمليات الأمنية التي نُفذت أمس الجمعة في مكة المكرمة ومدينة جدة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس عن إحباط قوات الأمن لعمل إرهابي وشيك كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين من قبل مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع بمكة وجدة، فيما فجّر انتحاري نفسه في حي أجياد المصافي أثناء مواجهة مع رجال الأمن.

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