“بر الأحساء” تستهدف أكثر من 7آلاف أسرة بمشروع زكاة الفطر

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أطلقت جمعية البر بالأحساء، مع دخول شهر رمضان المبارك، مشروعها السنوي زكاة الفطر في العديد من المواقع المنتشرة بالمحافظة من خلال مكتب خدمات المتبرعين في الهفوف والمراكز التابعة لها في العديد من أحياء الأحساء.

وفي هذا السياق، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف، أن مشروع زكاة الفطر هو أحد المشاريع الرئيسة للجمعية والذي ينفذ سنويًا في شهر رمضان المبارك، ويتم استقبال الراغبين في تقديم زكواتهم عن طريق الجمعية بمكتب خدمات المتبرعين بالهفوف والمراكز التابعة لها، كما أمنت الجمعية فطرة الصائم بأسعار متفاوتة في متناول الجميع ومن أجود أنواع الأرز وتقوم الجمعية بإخراجها عينيًا.

ونوّه “البوسيف” بأن مشروع زكاة الفطر من المشروعات الغذائية المهمة في شهر رمضان والذي تتبناه الجمعية حرصًا منها على إيصال زكاة المتبرعين في وقتها المحدد شرعًا، ولسد حاجة الفقراء من صنف جيد وموحد من قوت أهل البلد، ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من 7 آلاف أسرة من مشروع زكاة الفطر لهذا العام.

وأضاف البوسيف بأن الجمعية أودعت، مؤخرًا، مبالغ نقدية في حسابات البركة واستفادت منها أكثر من 80 أسرة من الأسر القاطنة في الهجر التابعة للأحساء.