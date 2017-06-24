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السبت, 29 رمضان 1438 هـ, الموافق 24 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

فريق الشويهين التطوعي بالأحساء يختتم برنامجه الرمضاني

فريق الشويهين التطوعي بالأحساء يختتم برنامجه الرمضاني

الأحساء – “الأحساء اليوم”

اختتم فريق أسرة الشويهين التطوعي بالأحساء، برنامجه الرمضاني للعام الرابع على التوالي، والذي اشتمل على عدة فعاليات أبرزها مشروع السلة الغذائية، وإفطار الصائم المتجول على طريق الهفوف الزراعي.

ومن جهته، ذكر المشرف على الفريق عبدالرحمن بن محمد الشويهين، أن المشروع في هذا العام شهد إضافة السلة الغذائية، حيث وزّع السلال على عدد من الأسر المحتاجة قبل رمضان بيومين، أما في برنامج الإفطار المتجول فتم الاستغناء هذا العام عن العلب الكرتونية والفلين واستبدالها بأكياس قماشية للمحافظة على البيئة، وبإمكان الصائم أن يستفيد من الكيس بعد تناول وجبة الإفطار التي بداخله.

 وأشار “الشويهين” أن البرنامج مر على أربع فترات خلال هذا الشهر الفضيل وتم تنفيذه على الطريق الزراعي الذي يتسم بكثافته المرورية وتحديدًا للقادمين لمدينة الهفوف

من جهة القرى الشرقية والشمالية، وكذلك الخارجين منها كنقاط رئيسية لتوزيع وجبات الصائمين وذلك لقربها من مزرعة الأسرة.

من جانبه، بين أمين عام الفريق منصور بن محمد الشويهين، أن عملية تجهيز الوجبات التي تقدر بـ 250 وجبة تبدأ في الفترة الواحدة في مزرعة الأسرة بعد صلاة العصر ويشتمل كيس كل وجبة على “تمر أحسائي- ماء بارد- عصير بارد- فطيرة– معمول تمر– حبة فاكهة” ويبدأ التوزيع قبل أذان المغرب بعدة دقائق، وذلك بهدف الحد من السرعة في هذا الوقت، وكذلك زرع حب الأعمال التطوعية وترسيخ قيم البذل والعطاء وكذلك التعاون والتكافل بين أبناء الوطن في خدمة مجتمعهم في نفوس شباب وفتيات فريق الأسرة، والفريق يضم قرابة الخمسين شابًا وفتاة موزعين على مجموعات صغيرة وكل مجموعة مكلفة بمهام محددة، وأضاف بأن أبرز ما يميز هذا المشروع هو الحد من تدافع قائدي السيارات إلى الوصول إلى منازلهم في وقت الإفطار والحد من السرعة التي قد تسبب الحوادث المرورية.

اعضاء فريق الشويهين اثناء توزيع افطار الصائم اعضاء فريق الشويهين التطوعي اثناء توزيع افطار الصائم طفلة تستلم وجبة افطار صائم من أحد أعضاء فريق الشويهين االتطوعي عدد من أعضاء فريق الشويهين التطوعي قبل الانطلاق للعمل

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