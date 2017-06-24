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السبت, 29 رمضان 1438 هـ, الموافق 24 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

 STC تعايد أبطالنا بالحد الجنوبي بمكالمات مجانية لمدة 3 أيام

 STC تعايد أبطالنا بالحد الجنوبي بمكالمات مجانية لمدة 3 أيام

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن إتاحتها المكالمات المحلية مجاناً لمدة 3 أيام خلال عيد الفطر المبارك، بالحد الجنوبي لخطوط المفوتر أو مسبقة الدفع (سوا) داخل شبكتها وخارجها، كمعايدة منها لجنودنا الأبطال المدافعين عن وطننا بالحد الجنوبي.

وأوضحت الشركة أن الاستفادة من المكالمات المجانية ستكون في منطقة الحد الجنوبي فقط، حيث ستكون من أول أيام العيد من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 11:59 من ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مما سيمكن المتواجدين بالحد الجنوبي من التمتع بمكالمات مجانية دون حدود، والاستفادة من هذا العرض المجاني والذي يأتي ضمن المبادرات التي سبق أن أطلقتها الاتصالات السعودية بهذا الخصوص.

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