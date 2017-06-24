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السبت, 29 رمضان 1438 هـ, الموافق 24 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الغذاء والدواء” تتابع إيقاف استيراد لحوم الأبقار البرازيلية في الولايات المتحدة الأمريكية

“الغذاء والدواء” تتابع إيقاف استيراد لحوم الأبقار البرازيلية في الولايات المتحدة الأمريكية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

إشارة إلى ما تداولته وسائل الإعلام بخصوص إيقاف استيراد لحوم الأبقار البرازيلية في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه ومنذ أزمة الدواجن واللحوم البرازيلية، التي حدثت في شهر مارس الماضي، قامت الهيئة بالعديد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة ومطابقة الواردات البرازيلية، من اللحوم والدواجن للمواصفات القياسية تمثلت في:

1- إرسال 3 فرق فنية للبرازيل، للتفتيش والتأكد من التزام المنشآت المصدرة للمملكة العربية السعودية، بالاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بالمنشآت الغذائية.

2- ايقاف الاستيراد من عدة منشآت برازيلية تصدر للمملكة العربية السعودية.

3- التشديد على جميع ارساليات اللحوم الواردة للمملكة العربية السعودية، عبر المنافذ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.

4- زيادة عدد الاختبارات والتحاليل اللازمة للتأكد من سلامة اللحوم والدواجن الواردة.

5- الاستمرار في متابعة ورصد كل ما يتعلق باللحوم والدواجن البرازيلية بشكل مباشر مع الجهة الرقابية في البرازيل، من خلال المعلومات التي ترد عبر المنظمات الدولية.

هذا وتؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء، استمرارها بمتابعة المستجدات عبر مركز الرصد والإنذار السريع بالهيئة، وسوف تعلن عن أي مستجدات لاحقاً.

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