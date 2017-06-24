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السبت, 29 رمضان 1438 هـ, الموافق 24 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

سفارات المملكة تحذّر المواطنين من دعوات لبرامج تدريبية بالخارج

سفارات المملكة تحذّر المواطنين من دعوات لبرامج تدريبية بالخارج

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذّرت سفارات المملكة مواطنيها الزائرين إلى عدد من الدول، من الابتزاز الإلكتروني، مشددة على تجنب دعوات البرامج التدريبية التي تصل من خارج المملكة، لاعتبارها مخالفة للأنظمة والتعليمات، وذلك تزامناً مع بدء موسم الإجازة الصيفية.

كما حذّرت سفارات في دول أوروبية وحثت على تجنب البرامج المجانية غير موثوق بها، إذ إن بعضها يثبت برامج تجسسية. لذا، يلزم التأكد من اتفاق الترخيص في شكل كامل قبل تثبيت أي برنامج، مبينة أن الابتزاز الإلكتروني هو محاولة للحصول على مكاسب مادية ومعنوية من طريق الإكراه، من خلال استغلال المعلومات والبيانات الخاصة بشخص أو أشخاص أو مؤسسات، ويكون ذلك الإكراه بالتهديد وفضح سر من إسرار المبتز.

وأكدت سفارات سعودية أنه لا بد، خلال السفر، من فتح البريد الإلكتروني وجميع الحسابات الخاصة في صفحات التواصل الاجتماعي من الجهاز الخاصة بالشخص، وعدم استعمال أي جهاز غير خاص، كما تضمنت التعليمات عدم ترك جهاز الحاسب الآلي في وضع التشغيل، تجنباً للوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني، والأفضل تغيير كلمات المرور الخاصة بانتظام، ما يقلل نسبة التعرض والاختراق الإلكتروني، كما يستوجب الحذر من أن يكون ضمن المحادثات أو المراسلة الالكترونية بين طرفين طلب مبلغ مالي أو معلومات خاصة.

 

 

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