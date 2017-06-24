دراسة: صَحْن فواكه يومياً يقلّل خطر الإصابة بالسكري

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت نتائج دراسة بريطانية جديدة أن تناول صحن من الفواكه يومياً يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 12 بالمائة، وأن تناول مريض السكري للفواكه 3 مرات في الأسبوع، يقلل خطر الإصابة بمضاعفاته بنسبة 17 بالمائة.

ويعتبر السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً، فقد ارتفع عدد المصابين به عالمياً إلى 422 مليون إنسان عام 2014 بعد أن كان 108 ملايين شخص عام 1980.

واعتمدت الدراسة، التي أُجريت في جامعة أكسفورد، على البيانات الصحية والغذائية لنصف مليون شخص من الصين، خلال 5 سنوات.

وبحسب النتائج التي نشرتها مجلة “بلوس ميديسن” أدى زيادة استهلاك الفواكه الطازجة خلال إلى خفض مخاطر الإصابة بالسكري بنسبة 2 بالمائة، وساعد أكل المزيد من الفواكه مرضى السكري على خفض خطر الوفاة الناجم عن المرض بنسبة 1.9 بالمائة.

ولاحظ فريق البحث أن أكل الفواكه يساعد على حماية المريض من مضاعفات المرض على الكلى والعيون والشرايين والقلب.