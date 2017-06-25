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الأحد, 1 شوّال 1438 هـ, الموافق 25 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

خادم الحرمين عبر “تويتر”: أدعو الله أن يديم على بلادنا استقرارها وعزتها وتكاتف أبنائها

خادم الحرمين عبر “تويتر”: أدعو الله أن يديم على بلادنا استقرارها وعزتها وتكاتف أبنائها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة تهنئة للشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك عبر حسابه في “تويتر”.

وقال خادم الحرمين: “أهنئكم بعيد الفطر السعيد، وأدعو الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزتها ووحدتها وتكاتف أبنائها، وكل عام وأنتم بخير”، وقد لا قت التغريدة حتى الآن أكثر من 65 ألف إعادة تغريد، ولا زال العدد في ازدياد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أديا صلاة العيد في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صباح اليوم الأحد، فيما توافد المصلون على الحرمين ومصليات العيد في الجوامع والمساجد، التى هُيئت للصلاة فى مختلف مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.

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