اندلاع حريق كبير بثلاث منازل مجاورة في قرية المقدام

الأحساء – سعد فوزي الفرحان

اندلع حريق كبير، فجر أول أمس الثلاثاء، بثلاث منازل مجاورة في قرية المقدام، حيث باشرت فرقة دفاع مدني القارة الحادث، بمساندة من مركز الدفاع المدني بالكلابية ومن جانبها، قامت صحيفة “الأحساء اليوم”، برصد صور للمنازل المحترقة، حيث كان منزلين مهجورين عدا المنزل الثالث يسكنه عدد من العمال من الجنسية الآسيوية.

هذا وقد علمت صحيفة “الأحساء اليوم” أن هناك حالة واحدة فقط تعرضت للاختناق وهي امرأة من سكان المنازل المجاورة: بسبب كثافة الدخان، وعلى إثرها نقلت لمستشفى سعود بن جلوي.