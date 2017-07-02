“السعودية للكهرباء” توضح حقيقة زيادة تعرفة الاستهلاك

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نفت الشركة السعودية للكهرباء الأنباء المتداولة حول أرقام التسعيرة الجديدة للكهرباء بالمملكة، مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة.

جاء ذلك ردًّا على نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول جدول بأرقام للتسعيرة المزعومة، بمقدار 19 هللة لكل كيلووات/ساعة؛ ما يعني أن نسبة زيادة تكلفة استهلاك الألف كيلووات/ساعة تبلغ 280% مقارنةً بالأسعار الحالية، وأوضحت أن الأرقام المتداولة في هذا الجدول ليست سوى “شائعات لا تستند إلى معلومة صحيحة”.