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الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هـ, الموافق 27 يوليو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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“السعودية للكهرباء” توضح حقيقة زيادة تعرفة الاستهلاك

“السعودية للكهرباء” توضح حقيقة زيادة تعرفة الاستهلاك

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نفت الشركة السعودية للكهرباء الأنباء المتداولة حول أرقام التسعيرة الجديدة للكهرباء بالمملكة، مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة.

جاء ذلك ردًّا على نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول جدول بأرقام للتسعيرة المزعومة، بمقدار 19 هللة لكل كيلووات/ساعة؛ ما يعني أن نسبة زيادة تكلفة استهلاك الألف كيلووات/ساعة تبلغ 280% مقارنةً بالأسعار الحالية، وأوضحت أن الأرقام المتداولة في هذا الجدول ليست سوى “شائعات لا تستند إلى معلومة صحيحة”.

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٢ تعليقات

  1. انا جت لي الفاتورة 1500 تقريبا على 5 هللات و الباقي على عشر هللات و كان بيجي 1999 على 5 هللات و عندي الفاتورة… و مش عارف ليه و دفعت..