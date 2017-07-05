“المرور” يطالب قائدي المركبات بتجاهل المستفزين على الطرق والتبليغ عنهم

الأحساء اليوم” – الأحساء

طالبت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بعدم التجاوب مع المستفزين من السائقين على الطرق، داعية إياهم إلى الإبلاغ عنهم عبر تطبيق “كلنا أمن”، إذا كان هناك ما يستوجب ذلك.

جاء ذلك في بيانٍ اليوم (الأربعاء) للمتحدث الرسمي للمرور، العقيد طارق الربيعان، وجّه فيه بعض النصائح لقائدي المركبات، حيث أكد أن الإدارة تسعى إلى الحد من الحوادث المؤلمة التي تقع على بعض الطرق السريعة الرابطة بين مناطق المملكة ومحافظاتها بسبب بعض المخالفات أو الأخطاء.

ونبّه قائدي المركبات بضرورة التأكد من سلامة مركباتهم من نواحي (الإطارات، المكابح، الأنوار) والتقيد بالسرعة المسموح بها وعدم تحميل المركبة فوق طاقتها الاستيعابية من الركاب، سواء كانوا من الأسرة أو غيرهم، وعدم تحميل المركبة فوق طاقتها الاستيعابية من محتويات السفر من حقائب أو أغراض أخرى.

وطالب الربيعان السائقين بالتوقف الفوري فور الشعور بالنعاس أو الرغبة بالنوم، وعدم قيادة المركبة عند الشعور بالإرهاق والتعب والنعاس، محذراً من استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أو الانشغال بأي شي آخر؛ كالانشغال مع الأطفال أو التحدث مع المرافقين خلف السائق وغيره.

كما شدد على ضرورة الالتزام بمقاعد الأطفال، التي تحميهم بعد الله من الحوادث، وربط حزام الأمان، محذراً من استخدام المكابح مباشرة عند انفجار أحد الإطارات، مؤكداً على الحرص على التحكم الجيد بمقود المركبة حتى يستطيع قائدها التحكم بها، وتأمين المركبة بعيدا عن الطرق عند التوقف لأداء الصلوات أو لأسباب أخرى.