“التأمينات”: وضعنا المالي قوي وما أشيع عن تعرضنا للإفلاس غير صحيح

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن وضعها المالي الحالي جيد وقوي وأن الإيرادات مازالت تتجاوز المصروفات السنوية، مشيرة أن ما أشيع عن تعرضها لخطر الإفلاس غير صحيح، وأنها لا تواجه أي مخاطر مالية حالية.

وقالت المؤسسة رداً على مقال نشر في صحيفة “الجزيرة”، إن التحدي يتمثل في الوفاء بالالتزامات الخاصة بالجيل القادم وما بعده، بسبب أن معدل نمو المعاشات التي تصرف حاليا للمستفيدين أعلى من معدل نمو دخل المعاشات التي تخصم من المشتركين.

وأشارت إلى أن الدراسات الاكتوراية التي تعدها المؤسسة تشير إلى أن نمو الالتزامات المستقبلية يتفوق على نمو الموجودات، والاستمرار بهذا الوضع مع التغيرات الديموغرافية للسكان وارتفاع معدل الحياة ينذر بعدم قدرة المؤسسة على الاستمرار بصرف المعاشات والمنافع التأمينية للأجيال القادمة.