تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هـ, الموافق 27 يوليو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

احدث الأخبار

“الصحة”: على الراغبين في تأدية الحج أخذ اللقاحات الوقائية “العمل” تخالف “الخطوط السعودية” لفصلها سعوديين وإحلال أجانب مكانهم بلدي الأحساء يزور مخطط ضاحية هجر للوقوف على شكاوى سكانه الديوان الملكي: خادم الحرمين بذل كافة المساعي لعودة الهدوء للمسجد الأقصى ومنع إغلاقه نائب أمير الشرقية يلتقي شابات الأعمال من الأحساء والدمام تنفيذ حكم الغيلة على مواطن طعن آخر وحرق جثته داخل سيارته خادم الحرمين يشكّل لجان لتطوير العلا وبوابة الدرعية وتحويلهما لمعلم جذب سياحي “بر الاحساء” تستعد لإطلاق مشروع الأضاحي الموحد باجتماع تحضيري الأربعاء المقبل.. “العيد” في حوار مفتوح مع مثقفي الواحة بأدبي الأحساء القطيف.. تأييد إعدام رجل أمن و13 آخرين نفذوا 50 هجوماً مسلحاً ضد رجال الشرطة توقعات باستمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار على الشرقية وبعض المناطق جامعة الملك فيصل تحقّق جائزة أفضل مؤثرات صوتية بمسابقة عكاظ للإبداع المسرحي

“التأمينات”: وضعنا المالي قوي وما أشيع عن تعرضنا للإفلاس غير صحيح

“التأمينات”: وضعنا المالي قوي وما أشيع عن تعرضنا للإفلاس غير صحيح

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن وضعها المالي الحالي جيد وقوي وأن الإيرادات مازالت تتجاوز المصروفات السنوية، مشيرة أن ما أشيع عن تعرضها لخطر الإفلاس غير صحيح، وأنها لا تواجه أي مخاطر مالية حالية.

وقالت المؤسسة رداً على مقال نشر في صحيفة “الجزيرة”، إن التحدي يتمثل في الوفاء بالالتزامات الخاصة بالجيل القادم وما بعده، بسبب أن معدل نمو المعاشات التي تصرف حاليا للمستفيدين أعلى من معدل نمو دخل المعاشات التي تخصم من المشتركين.

وأشارت إلى أن الدراسات الاكتوراية التي تعدها المؤسسة تشير إلى أن نمو الالتزامات المستقبلية يتفوق على نمو الموجودات، والاستمرار بهذا الوضع مع التغيرات الديموغرافية للسكان وارتفاع معدل الحياة ينذر بعدم قدرة المؤسسة على الاستمرار بصرف المعاشات والمنافع التأمينية للأجيال القادمة.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“الصحة”: على الراغبين في تأدية الحج أخذ اللقاحات الوقائية

“الصحة”: على الراغبين في تأدية الحج أخذ اللقاحات ...

“العمل” تخالف “الخطوط السعودية” لفصلها سعوديين وإحلال أجانب مكانهم

“العمل” تخالف “الخطوط السعودية” لفصلها سعوديين وإحلال أجانب ...

الديوان الملكي: خادم الحرمين بذل كافة المساعي لعودة الهدوء للمسجد الأقصى ومنع إغلاقه

الديوان الملكي: خادم الحرمين بذل كافة المساعي لعودة ...

تنفيذ حكم الغيلة على مواطن طعن آخر وحرق جثته داخل سيارته

تنفيذ حكم الغيلة على مواطن طعن آخر وحرق ...

١ تعليق

  1. طيب يوم ان وضعكم ممتاز ليش تطالبون مجلس الشورى باقرار تعديل سن التقاعد المبكر ، علمآ ان موظف الدولة يحق له التقاعد بعد 20 سنة من الخدمة بينما موظفي الشركات والمؤسسات لا يحق له التقاعد بهذه الخدمة بل يزيد عليها ب 5 سنوات أي لا يحق له التقاعد إلا بعد ان يكمل 300 شهر.

    أرى انكم تناقضون انفسكم

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*