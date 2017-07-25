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الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هـ, الموافق 27 يوليو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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بلدي الأحساء يقف ميدانيًا على ملاحظات أهالي المطيرفي والشقيق ويعد بتلبيتها

بلدي الأحساء يقف ميدانيًا على ملاحظات أهالي المطيرفي والشقيق ويعد بتلبيتها

الأحساء – “الأحساء اليوم”

قام رئيس بلدي الأحساء أحمد الجعفري، ونائبه عبدالجليل النصير، وأعضاء الدائرة الرابعة عبدالرحمن السبيعي، ويونس الهاشم، ورئيس بلدية العيون المهندس ياسر الراشد، بزيارة ميدانية لبلدتي المطيرفي والشقيق؛ للوقوف على أهم الملاحظات التي تلقاها المجلس البلدي عبر المواقع الإلكترونية من الأهالي ومتابعتاها مع رئيس بلدية العيون.

وأوضح المجلس البلدي، عقب الزيارة، أن من أبرز المطالبات التي سيتم تنفيذها إعادة سفلتة الشارع الرئيسي لبلدة الشقيق لما له أهمية كبيرة، ولتسهيل الحركة المرورية للداخلين والخارجين من البلدة، وعمل ممشى لخدمة الأهالي يمتد على طول الشارع الرئيسي الداخلي.

فيما وعد رئيس بلدية العيون بأنه سيكون هناك سفلتة لمواقف مصلى العيد، حيث سيتم إدراجها في المشاريع المقبلة، كما سيتم معالجة جميع الملاحظات علي التشجير للأرصفة؛ نظرًا لتوقيع عقد صيانة المسطحات الزراعية نهاية رمضان.

أما في ما يخص طلبات أهالي بلدة المطيرفي، فستكون هناك سفلتة للطريق للدائري الداخلي بعد ما تمت إزالة خطوط الضغط العالي؛ مما سيخدم كثيرًا ويسهل الحركة والتنقل، وسيرافق تطوير الدائري إقامة ممشى خاص ومواقف سيارات على الجانبين.

وفي ختام الزيارة، عبّر أهالي البلدتين، عن شكرهم لأعضاء المجلس ورئيس بلدية العيون؛ على سرعة التفاعل مع طلباتهم والنزول معهم ميدانيًا على أرض الواقع؛ لتسهيل وتسريع الخدمات.

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١ تعليق

  1. نشكر كل من سعى لهذة المطالَب وندعو الجميع للتعاون في هذا المنوال لما فيه مصلحه للجميع وكم نشكر رئيس البلديه على تجشمه والوقوف على الواقع وتلبية المطالَب

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