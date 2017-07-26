حتى لا تتعثر مبادراتنا الاجتماعية

كتب للأحساء اليوم : عايض العرجاني

بين الحين والآخر تقوم بعض المنظمات التطوعية، أو بعض الأفراد بتنظيم حملات ومبادرات مهتمة بمجال معين، كالمبادرة لأعمال اجتماعية وإنسانية، أو الحملات التوعوية وحملات إرشادية وصحية وغيرها من الحملات التي يكون لها صدى في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وينجذب لها الجمهور المهتم ويتفاعل معها حتى تبدو وكأنها مبادرة تسير على الطريق الصحيح وستحقق أهداًفا نوعية، أو ستكون النواة الأولى لعمل تطويري وتنظيمي لما أسست له، ولكن –وللأسف- معظم تلك المبادرات يتعثر ويختفي في وقت وجيز ومن دون أن تحقق أهدافها؛ لتترك خلفها أسئلة كثيرة عن ظهورها بهذا الكم واندثارها من غير نجاح ولا تأثير يذكر.

فهل لغياب المنهجية ونقص الخبرة وغياب الأهداف الواضحة سبب في فشلها؟

أو هو غياب الدعم المادي واللوجستي الذي يعزّز منها ويدفعها للاستمرارية؟

أو استعجال النتائج وقصر النفس للوصول للهدف؟

أو أن لقيام بعض الحملات لأغراض شخصية ومكاسب خاصة على حساب المنفعة العامة دور في ذلك؟

أيًا كانت الأسباب إلا أن معظم الحملات لدينا لم تحقق الأهداف المطلوبة، حتى وإن حاول البعض ادعاء نجاحها إلا أن الحقيقة تؤكد عكس ذلك، ولدينا نماذج لحملات كثيرة سابقة بدأت بشعارات جميلة ومضامين هادفة ولكن لم نشاهد من نتائجها على أرض الواقع سوى هدر الجهد والمال.

لذلك أنا ضد كل مبادرة أو حملة ستنظم مستقبلًا ما لم تحصل على ترخيص من الجهات المعنية ويكون برنامج الحملة وهدفها مكتوبًا وواضحًا ولها مصادر دعم معروفة ومكشوفة، والصرف عليها يكون بشكل مقنن ودقيق، ومرتبطة بجدول زمني محدد للتنفيذ، ومستوى وحد أدنى للنجاح، ويتم متابعتها بشكل دقيق للتأكد من سيرها بالطريق الصحيح؛ فإن نجحت فهذا يحسب للقائمين عليها، ويسمح لهم بإطلاقها بنسخ أخرى وبأداء أفضل، وإن فشلت يمنع منظمها سواء جهة أو فرد من تنظيم حملات مستقبلية ويلزم برد الأموال الفائضة على الصرف عليها.