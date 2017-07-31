“الري” تعلن فتح باب القبول بمركز التدريب البيطري

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المؤسسة العامة للري، عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بمركز التدريب البيطري والإنتاج الحيواني للعام الدراسي 1438/1439هـ، حيث يبدأ التسجيل والمقابلة الشخصية –بمشيئةالله- تعالى اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 25 من ذي القعدة الجاري.

وتضمنت شروط الالتحاق بالمركز أن يكون الطالب حاصلاً على شـهادة الكفاءة المتوسطة بتقدير لا يقـل عن جيد، وأن لا يتجاوز عمره 21 سنة، منوّهة بضرورة تعبئـة بيـانات الاستمارة المخصصـة للالتحاق بالمركـز واستيفاء الأوراق خلال مدة التسجيل، مع اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

أما عن الأوراق المطلوبة فشملت (أصل المؤهل الدراسي مع صورة منه أو صورة مصدقة – أربع صورة شمسية – شهادة حسن سـيرة وسلوك مـن المدرسة الـتي نـال منها شهادة الكفاءة أو صورة مصدقة – صورة من بطاقة الهويـــة الوطنية أو سجل العائلة.

وأوضحت المؤسسة أن فترة الدراسة بالمعهد لثـلاث سـنوات يمنـح بعـدها الطالب الدبلوم الثانوي للمساعدين الفنيين في البيطرة والإنتاج الحيواني، موضحةً أنه يتم تقديم الطلبات إلـى إدارة المركز على العنوان التالي: مركز التدريب البيطري والإنتـاج الحيـواني بالأحساء طريق الظهــران ( ت :5300109 -5300120) ص.ب :(573) الأحساء: (31982)، البريدالالكتروني :[email protected]