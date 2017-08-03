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الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هـ, الموافق 8 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“البيئة”: حظر مؤقت على استيراد الأسماك من مصر

“الأحساء اليوم” – الأحساء

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظراً مؤقتاً على استيراد الفصيلة الخيلية (خيول، بغال، حمير) من هولندا وسويسرا وسوازيلاند، وكذلك على الحيوانات الحية من دولتي ميانمار وكولومبيا وحظراً على استيراد الأسماك الحية من جمهورية مصر العربية.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور. سند الحربي أن الوزارة فرضت الحظر بناءً على النشرات التحذيرية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) المتضمنة وجود إصابات بمرض فقر الدم المعدي الخيلي بدولتي هولندا وسويسرا ومرض طاعون الخيل بدولة سوازيلاند، وكذلك فرضت حظراً على استيراد الحيوانات الحية من دولتي ميانمار وكولومبيا بسبب مرض الحمى القلاعية، وكذلك حظراً مؤقتاً على استيراد الأسماك الحية بما فيها أسماك الزينة من جمهورية مصر العربية بسبب مرض ( TILAPIA LAKE VIRUS ) وذلك بناءً على النشرة التحذيرية الصادرة عن المنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO ).

وأكد الدكتور إبراهيم النويصر نائب مدير عام الإدارة العامة للمحاجر، أنه تم التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من دخول الأمراض.

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