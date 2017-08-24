ندوة بأدبي الأحساء: حجاج قطر أنموذجًا لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أقام النادي الأحساء الأدبي، مساء أمس الأربعاء، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بالمنطقة الشرقية، ندوة بعنوان “جهود المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين حجاج قطر نموذجًا”.

وقد شارك في الندوة، التي أدارها رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل الدكتور فهد بن عبد الرحمن الخريف، كل من الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية ومدير الشؤون الإدارية والمالية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية فضيلة الشيخ أحمد بن محمد الجراح، ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة الملك فيصل الدكتور زياد بن عبد الله الحمام.

وتخلل الندوة حديث عن التسهيلات الكبيرة والجهود العظيمة التي تقدمها الدولة (حفظها الله) لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وما قامت وتقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال في فرعها بالمنطقة الشرقية من خدمات للحجاج القطريين ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذين توافدوا على منفذ سلوى البري السعودي الحدودي مع قطر فور صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله) باستضافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة ودون تصاريح إلكترونية.

وكذلك قيام مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الدكتور صلاح بن صالح السميح، بزيارة ميدانية لمنفذ سلوى يوم الأحد الماضي، وقف خلالها على الجهود التي يقوم بها منسوبو الوزارة هناك في خدمة الحجاج وتسهيل الإجراءات، حيث رأى مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي في ضوء هذه الجهود المشكورة أن يقيم ندوة كبرى بالتعاون مع فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عما تقوم به الأجهزة المعنية في الدولة من جهود مباركة في هذا الجانب؛ تنفيذًا للتوجيهات السامية الكريمة الخاصة بتسهيل إجراءات الحجاج والمعتمرين عامة والأشقاء من الحجاج القطريين بشكل خاص الذين سيكونون في ضيافة خادم الحرمين الشريفين منذ دخولهم المملكة حتى عودتهم لوطنهم سالمين غانمين.