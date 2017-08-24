الإطاحة بـ5 أشخاص قاموا بتكسير زجاج سيارات بعريجاء الرياض

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أن غرفة عمليات دوريات الأمن بالرياض, تلقت بلاغاً يفيد عن قيام مجموعة من الأشخاص بتكسير زجاج عدة مركبات متوقفة بحي العريجاء بقصد السرقة ومن ثم الفرار.

وقد وثق المبلغ الحادثة بمقطع فيديو (تم تداوله)، وبالانتقال للموقع وتحليل المقطع وجمع المعلومات ظهر الجناة وهم يستقلون مركبة من نوع جمس، وبناءً عليه تم تعميم أوصاف المركبة محل الاشتباه وإقامة نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة ومراقبة الطرق العامة, وبتوفيق من الله تم رصد المركبة في وقت لاحق، حيث تم في حينه إغلاق جميع مخارج الطريق و محاصرة المركبة وإجبار قائدها على الوقوف وضبطه ومرافقيه (خمسة مواطنيين أحدهم حدث)، وتسليمهم لمركز الشرطة المختص، و بسماع أقوالهم أقروا قيامهم بما نسب اليهم، وجرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.