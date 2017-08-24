“الدفاع الجوي” يفتح القبول لهذه الوظائف 26 ذو الحجة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي فتح التقديم والتسجيل لحملة الثانوية العامة بكافة أقسامها، للتقدم لشغل وظائف “جندي أول فني- وعريف فني” لديها، وذلك عبر موقع الدفاع الجوي الملكي، اعتباراً من الأحد 26/12/1438هـ.

وأوضح الإعلان أن التسجيل سيكون مفتوحاً حتى الأحد الموافق 4/1/1439هـ، مشترطاً أن يكون المتقدم سعودياً، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة “علوم طبيعية، مقررات علوم طبيعية، علوم شرعية”، وألا يكون عمر شهادته أكثر من 3 سنوات، وأن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

كما اشترط الإعلان، أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يقل طوله عن 160سم وعمره بين 17 و 26 عاماً، وغير متزوج، وغير موظف لدى جهة حكومية، وألا يكون قد سبق له الإلتحاق بالخدمة العسكرية أو مفصول من أحد القطاعات العسكرية، وأن تتوافر فيه كافة الشروط المطلوبة وأن يجتاز كافة الاجراءات واختبارات القبول واللياقة البدنية.