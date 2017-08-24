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الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 25 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

خلال إجازة الأضحى..

“هدف” يعفي مستفيدي “حافز” من الدخول الأسبوعي على “طاقات”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلن المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أبا الخيل، عدم إلزام المستفيدين من برنامج “حافز” بتسجيل الدخول الأسبوعي في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وذلك بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بدءا من يوم الأحد 5 ذي الحجة الموافق 27 أغسطس حتى يوم الأحد 19 ذي الحجة الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي حسب تقويم أم القرى.

يُذكر، أن البوابة الوطنية للعمل (طاقات) تعد أكبر شبكة لسوق العمل في المملكة، تساهم في إدارة السوق عبر منصة إلكترونية معلوماتية متكاملة تشتمل على أهم خدمات سوق العمل المرتبطة بالتدريب والتوظيف والتأهيل.

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