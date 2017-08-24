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الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 25 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

أمير القصيم يزور جناح STC بـ”تمور بريدة” ويشكرها على حضورها الفاعل

الأحساء – “الأحساء اليوم”

عبّر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، عن شكره وتقديره لشركة الاتصالات السعودية STC؛ لحضورها الفعال والريادي في المناسبات والفعاليات الوطنية ولشراكتها الإستراتيجية بمهرجان تمور بريده 1438هـ، وذلك أثناء زيارته لجناح الاتصالات السعودية المشارك في المهرجان.

وقالت الشركة إن رعاية STC لمهرجان التمور ببريدة الأكبر من نوعه تأتي تأكيدًا لحضورها البارز والفعاّل في المناسبات والفعاليات في كل المناطق انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية في دعم الفعاليات ذات البعد الوطني.

جدير بالذكر، أن مهرجان بريدة للتمور يعد أكبر كرنفال اقتصادي يعرض فيه تجار التمور والمزارعون أجود أنواع التمور وأشهرها في منطقة القصيم، ويصاحبه عدد من الفعاليات المتنوعة تدور حول الزراعة والنخيل، ويجتذب متسوقين من مختلف المناطق بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

 

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