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الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 25 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مياه الشرقية تعيد تأهيل وتخطيط شبكاتها في حي المسورة بالقطيف

الأحساء – واس

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية في التخطيط لإعادة تأهيل وتوزيع شبكات المياه والصرف الصحي في حي المسورة بمحافظة القطيف، وفق التخطيط العمراني والحضاري الجديد للحي بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري خلال الزيارة الميدانية التي قام بها اليوم، لحي المسورة يرافقه مدير عام المشاريع المهندس على العامري ومدير إدارة الدراسات والتصاميم المهندس علي الحمود وفريق من فرع المياه بالقطيف، أن الحي سيخضع لإعادة توزيع شبكات المياه والصرف الصحي بما يتلاءم مع التطوير الذي سيتم فيه، إضافة إلى أن هناك خطوط فرعية سيتم إزالتها واستحداث أخرى في مواقع مختلفة لتوزيع الخدمة.

وأشار إلى أن فرق التشغيل والصيانة تعمل حالياً بطاقة عالية للتأكد من جاهزية الشبكات في حي العوامية المحيط بالمسورة.

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