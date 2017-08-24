«الشورى» يطالب «التنمية العقارية» بتحريك 50 مليار ريال مُجمدة لصالح المقترضين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شددت لجنة الإِسْكَان بمجلس الشورى على تحريك 50 مليار ريال من أموال صندوق التنمية العقارية مجمدة، وذلك خلال توصية للجنة ستناقش عقب عيد الأضحى المبارك، لإحجام 100 ألف مستفيد عن تَسَلُّم قروضهم.

وكان صندوق التنمية العقارية، قد أبلغ بِدَوْرِهِ الشورى بعدم إمكانية المساس بطلبات جرت الموافقة عليها، إلا أن توصية لجنة الإِسْكَان بالمجلس حول تطوير أداء الصندوق تدعو لدراسة تحويل هذه المبالغ لأشْخَاص آخرين في قائمة الانْتِظَار، حيث يصل حجم القرض لكل مواطن مستحق لـ500 ألف ريال بِحَسَبِ ‘‘الرياض‘‘.

كما دَعَت لجنة الإِسْكَان بالشورى في الوقت ذاته، إلى دعم الصندوق ومساعدته على تحصيل أقساط قروضه المتأخرة بإِصْدَار توجيهات حازمة لجميع الجهات الحُكُومِيّة وغير الحُكُومِيّة بالالتزام بالحسم الشَهْرِي المنتظم على مسنوبيها لصالح الصندوق، مبينة أنها أجرت دراسة لأسْبَاب تعثر سداد قروض الصندوق.