تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 25 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

«الشورى» يطالب «التنمية العقارية» بتحريك 50 مليار ريال مُجمدة لصالح المقترضين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شددت لجنة الإِسْكَان بمجلس الشورى على تحريك 50 مليار ريال من أموال صندوق التنمية العقارية مجمدة، وذلك خلال توصية للجنة ستناقش عقب عيد الأضحى المبارك، لإحجام 100 ألف مستفيد عن تَسَلُّم قروضهم.

وكان صندوق التنمية العقارية، قد أبلغ بِدَوْرِهِ الشورى بعدم إمكانية المساس بطلبات جرت الموافقة عليها، إلا أن توصية لجنة الإِسْكَان بالمجلس حول تطوير أداء الصندوق تدعو لدراسة تحويل هذه المبالغ لأشْخَاص آخرين في قائمة الانْتِظَار، حيث يصل حجم القرض لكل مواطن مستحق لـ500 ألف ريال بِحَسَبِ ‘‘الرياض‘‘.

كما دَعَت لجنة الإِسْكَان بالشورى في الوقت ذاته، إلى دعم الصندوق ومساعدته على تحصيل أقساط قروضه المتأخرة بإِصْدَار توجيهات حازمة لجميع الجهات الحُكُومِيّة وغير الحُكُومِيّة بالالتزام بالحسم الشَهْرِي المنتظم على مسنوبيها لصالح الصندوق، مبينة أنها أجرت دراسة لأسْبَاب تعثر سداد قروض الصندوق.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

مركز الحمراء النسائي بالدمام يختتم أنشطته بأمسية “الحياة الهانئة”

مركز الحمراء النسائي بالدمام يختتم أنشطته بأمسية “الحياة ...

«الربيعة»: أوصلنا المساعدات للمناطق اليمنية الوعرة بالطائرات والدواب

«الربيعة»: أوصلنا المساعدات للمناطق اليمنية الوعرة بالطائرات والدواب

تعرف على حالة الأرصاد خلال موسم الحج

تعرف على حالة الأرصاد خلال موسم الحج

متحدث “التعليم” يؤكد أن اليوم الدراسي لن يتجاوز 7 ساعات

متحدث “التعليم” يؤكد أن اليوم الدراسي لن يتجاوز ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*