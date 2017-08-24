متحدث “التعليم” يؤكد أن اليوم الدراسي لن يتجاوز 7 ساعات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أنهى المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، فصول إشكالية فهم ساعة التعليم وما دار حولها من لغط، مؤكدًا في مداخلة له على شاشة العربية، اليوم، أن زيادة ساعة واحدة، مدتها 60 دقيقة، تدخل ضمن السبع ساعات الرسمية للموظف، مشيرًا أنه لن يتجاوز اليوم الدراسي تلك الساعات.

جاء ذلك ردًا على اللغط الذي صاحب، توجيه وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، بزيادة ساعة واحدة على اليوم الدراسي خلال أربعة أيام بالأسبوع من الأحد إلى الأربعاء، بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وقال العصيمي:” هذه الساعة، ضمن السبع ساعات الرسمية للموظف، بحيث لن تؤثر على الأنشطة المدرسية، وتأتي في منتصف اليوم الدراسي، وهي استكمال لتجربة الوزارة منذ فترة طويلة في تنفيذ الأنشطة الطلابية غير الصفية”.

وتابع: تتحد جميع المراحل في ساعة بداية اليوم الدراسي، بينما تختلف في الخروج، وذلك بحسب عدد الحصص والمناشط، لافتًا إلى أن الحصص الأربع للنشاط والتي اعتمدتها وزارة التعليم بدءًا من العام المقبل بواقع 60 دقيقة لكل حصة، ستكون ضمن اليوم الدراسي وضمن السبع ساعات، وسوف تأخذ وقتها دون أن تؤثر على زمن هيكلة اليوم الدراسي.

وكان مغردون انشغلوا بمناقشة توجه وزارة التعليم بزيادة ساعة واحدة على اليوم الدراسي، وتصدر وسم” #زيادة_ساعات_اليوم_الدراسي” خلال الساعات القليلة الماضية الترند بعد أن انتقد فيه عدد من المغردين توجه الوزارة، بزيادة ساعات اليوم الدراسي، متهمين أنه يتعارض مع القرار الملكي رقم 187 الصادر في تاريخ 1408 / 7 / 26 القاضي بألا تتجاوز ساعات عمل الموظف الحكومي سبع ساعات يوميًا، قبل أن ينفي ذلك متحدث التعليم، الذي أكد أن الزيادة لن تزيد من ساعات اليوم الدراسي على سبع ساعات.