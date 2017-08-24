17 فائدة مذهلة لـ«الخوخ».. تعرَّف عليها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يعتبر الخوخ من أجمل فواكه فصل الصيف، حيث إنه يتميز بمذاقه الطيب وشكله المبهج والجميل، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تفيد صحة الجسم والبشرة.

وبحسب ما ذكره موقع “care2″، فإن الفيتامينات في الخوخ، هي: “فيتامين أ، فيتامين ب، بروتين، سكريات، نشويات، حديد، فسفور، زنك، مغنسيوم، كربوهيدرات”.

فوائد الخوخ:

1- يعتبر الخوخ مكافحاً قوياً وفعالاً ضد مرض السكر، حيث إنه يحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة.

2- يعمل على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويمنع الجلطات والأزمات القلبية.

3- يحتوي الخوخ على عناصر وفيتامينات تعمل على تهدئة الأعصاب، والتخلص من القلق والتوتر ومحاربة الاكتئاب.

4- يساعد على منع الأورام السرطانية مثل سرطان القولون والمعدة والثدي والبروستاتا.

5- يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتنظيف الجسم من السموم والديدان من الأمعاء.

6- يساعد على تطهير الكلى والمثانة ومحاربة الفيروسات والبكتريا.

7- له دور فعال في علاج أمراض الجهاز العصبي.

8- يعالج أمراض التهابات المفاصل والنقرس والروماتيزم.

9- يعمل على الحد من التهابات الشعب الهوائية والسعال ومعالجة أمراض الجهاز التنفسي.

11- يحافظ على صحة العينين والرؤية.

12- يعزز الجهاز المناعي ويقاوم الأمراض.

13- يساعد مرضى السمنة على التخلص من الوزن الزائد ومحاربة الدهون.

14- يحافظ الخوخ على صحة الأسنان واللثة واللسان.

15- يحتوى الخوخ على فيتامين أ و ج، اللذين لهما دور فعال في ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها وصحتها.

16- يعمل على محاربة التجاعيد وعلامات التمدد.

17- يحتوي الخوخ على فيتامينات مقاومة للبثور والحبوب.