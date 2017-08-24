تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 25 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

«الربيعة»: أوصلنا المساعدات للمناطق اليمنية الوعرة بالطائرات والدواب

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأَعْمَال الإِنْسَانية الدكتور عبدالله الربيعة، في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك اليوم (الخميس)، أن المركز نفذ عمليات إغاثية نوعية في المناطق اليمنية الوعرة والمحاصرة من قبل الميليشيات الانقلابية، وذلك ضمن جهوده الإغاثية التي تَشْمَل كافة المحافظات اليمنية.

وأَوْضَحَ أن العمليات النوعية جاءت في بعض المرات على شكل إِسْقَاط جوي للمساعدات والمواد الإغاثية، كما حَصَلَ في العملية التي اسْتَهْدَفت كسر حصار مدينة تعز، مُشِيرَاً إلى أن المركز استخدم كذلك في بعض المرات الدواب لنقل أسطوانات الأكسجين لبعض المواقع داخل الأراضي اليمنية.

وَأَكَّدَ الربيعة – خلال المؤتمر الذي حضره مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي – على اهتمام المملكة بالوضع الإِنْسَاني باليمن، مُسْتَعْرِضَاً رسالة المركز التي تأتي في إطار القانون الدولي الإِنْسَاني، وكذلك آليات العمل مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدَّوْلِيَّة الأخرى.

وَأَشَارَ الربيعة إلى أن عدد مشاريع المركز في اليمن بلغ 153 مَشْرُوعَاً متنوعاً في مجالات عِدَّة، لَافِتَاً إلى أن المملكة استجابت لنداء الأمم المتحدة العاجل في أبريل 2015م وتعهدت بكامل مبلغ النداء، 274 مليون دولار أمريكي، كما تعهدت في مؤتمر المانحين لليمن في جنيف 25 أبريل 2017 بمبلغ قدره 150 مليون دولار.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

مركز الحمراء النسائي بالدمام يختتم أنشطته بأمسية “الحياة الهانئة”

مركز الحمراء النسائي بالدمام يختتم أنشطته بأمسية “الحياة ...

تعرف على حالة الأرصاد خلال موسم الحج

تعرف على حالة الأرصاد خلال موسم الحج

متحدث “التعليم” يؤكد أن اليوم الدراسي لن يتجاوز 7 ساعات

متحدث “التعليم” يؤكد أن اليوم الدراسي لن يتجاوز ...

«الشورى» يطالب «التنمية العقارية» بتحريك 50 مليار ريال مُجمدة لصالح المقترضين

«الشورى» يطالب «التنمية العقارية» بتحريك 50 مليار ريال ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*