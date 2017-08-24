«الربيعة»: أوصلنا المساعدات للمناطق اليمنية الوعرة بالطائرات والدواب

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأَعْمَال الإِنْسَانية الدكتور عبدالله الربيعة، في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك اليوم (الخميس)، أن المركز نفذ عمليات إغاثية نوعية في المناطق اليمنية الوعرة والمحاصرة من قبل الميليشيات الانقلابية، وذلك ضمن جهوده الإغاثية التي تَشْمَل كافة المحافظات اليمنية.

وأَوْضَحَ أن العمليات النوعية جاءت في بعض المرات على شكل إِسْقَاط جوي للمساعدات والمواد الإغاثية، كما حَصَلَ في العملية التي اسْتَهْدَفت كسر حصار مدينة تعز، مُشِيرَاً إلى أن المركز استخدم كذلك في بعض المرات الدواب لنقل أسطوانات الأكسجين لبعض المواقع داخل الأراضي اليمنية.

وَأَكَّدَ الربيعة – خلال المؤتمر الذي حضره مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي – على اهتمام المملكة بالوضع الإِنْسَاني باليمن، مُسْتَعْرِضَاً رسالة المركز التي تأتي في إطار القانون الدولي الإِنْسَاني، وكذلك آليات العمل مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدَّوْلِيَّة الأخرى.

وَأَشَارَ الربيعة إلى أن عدد مشاريع المركز في اليمن بلغ 153 مَشْرُوعَاً متنوعاً في مجالات عِدَّة، لَافِتَاً إلى أن المملكة استجابت لنداء الأمم المتحدة العاجل في أبريل 2015م وتعهدت بكامل مبلغ النداء، 274 مليون دولار أمريكي، كما تعهدت في مؤتمر المانحين لليمن في جنيف 25 أبريل 2017 بمبلغ قدره 150 مليون دولار.