شاهد.. تعليم الأحساء يتسلّم مشروع الثانوية العاشرة بحي الخرس “ابتدائيًا”

الأحساء – علي الجميعة

تسلّمت إدارة الإشراف والتنفيذ بإدارة شؤون المباني التابعة للإدارة العامة للتعليم بالأحساء، مؤخرًا، التسلّم الابتدائي لمشروع إنشاء المدرسة الثانوية العاشرة بحي الخرس بالمبرز بالأحساء “بنات”، وذلك وفقًا لتصميمات حديثة بما يتوافق مع أعلى درجات ومعايير الجودة المعتمدة من وزارة التعليم؛ بهدف تحقيق بيئة تعليمية راقية وجاذبة لأبنائنا الطلاب والطالبات.

وحضر التسليم لجنة مشكلة من وزارة التعليم متمثلة في مندوب وكالة الوزارة للمباني المهندس بندر عبدالرحمن الصبيح، وبإشراف مدير إدارة شؤون المباني بالإنابة المهندس محمد بن راضي العلي، بجانب مدير إدارة الإشراف والتنفيذ المهندس أحمد بن جواد الصالح، والاستشاري المشرف على المشروع المهندس أحمد كامل أبو الفضل، والمراقب إبراهيم محمد السهيلي.

أقيم المشروع على مساحة أرض قدرت بأكثر من ثلاثة آلاف متر مربع، بتكلفة إجمالية قدرت بنحو سبعة ملايين ومائتي ألف ريال، بعلو ثلاثة أدوار بكامل مرفقاتها وبطاقة استيعابية 540 طالبة، حيث يحتوي المبنى على 18 فصلًا دراسيًا، إضافة إلى أربعة معامل للمختبرات العلمية، ومكتبة واسعة، وغرف إدارية، ومقصف خارجي، ويحتوي أيضًا على أفنية داخلية مكيفة وأفنية خارجية مغطاة بالكامل.

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