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الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 25 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالأسماء.. “صحة الأحساء” تحدّد المراكز الصحية المناوبة في العيد

الأحساء – “الأحساء اليوم”

حدّدت الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، المراكز المناوبة بكل القطاعات؛ بمناسبة حلول إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبيّنت أن تلك المراكز هي:

  • قطاع المبرز: محاسن, الحزم, شمال المبرز, العيون, القرين, اليحي, الشعبة, الجرن, الراشدية، الدهو, يبرين.
  • قطاع الهفوف: الفيصلية الرقيقة, البندرية, المعلمين, الثليثية, حي الملك فهد, الزايدية, السيح, الغويبة العضيلية الطويلة, حرض، إضافة إلى عيادة مطار الهفوف.
  • قطاع العمران: العمران, التويثير, الحليلة, الطرف, الفضول, الجفر, الكلابية, المنصورة وخريص، وسيكون فترة العمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.
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