بالأسماء.. “صحة الأحساء” تحدّد المراكز الصحية المناوبة في العيد

الأحساء – “الأحساء اليوم”
حدّدت الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، المراكز المناوبة بكل القطاعات؛ بمناسبة حلول إجازة عيد الأضحى المبارك.
وبيّنت أن تلك المراكز هي:
- قطاع المبرز: محاسن, الحزم, شمال المبرز, العيون, القرين, اليحي, الشعبة, الجرن, الراشدية، الدهو, يبرين.
- قطاع الهفوف: الفيصلية الرقيقة, البندرية, المعلمين, الثليثية, حي الملك فهد, الزايدية, السيح, الغويبة العضيلية الطويلة, حرض، إضافة إلى عيادة مطار الهفوف.
- قطاع العمران: العمران, التويثير, الحليلة, الطرف, الفضول, الجفر, الكلابية, المنصورة وخريص، وسيكون فترة العمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.