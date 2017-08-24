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الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 25 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مركز الحمراء النسائي بالدمام يختتم أنشطته بأمسية “الحياة الهانئة”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

اختتم مركز حي الحمراء الاجتماعي بالدمام التابع للجنة التنمية الاجتماعية لأحياء كورنيش الدمام، أنشطته النسائية بسلسلة برامج صيفية مكثفة اختتمت بإقامة أمسية ثقافية بعنوان “الحياة الهانئة” لهيفاء بنت سعد القروني، بحضور أكثر من 200 مستفيدة من سيدات ونساء حي الحمراء بالدمام والأحياء المجاورة لها.

وقد  تطرقت”القروني” في الأمسية، إلى وصف طبيعة هذا العصر من حيث سرعة الزمن وتقلب الأحوال وكثرة المتغيرات، مشددة على ضرورة أن يتطلب منا جميعًا إعادة تأهيل أنفسنا للتعامل بطريقة إيجابية مع فرص وتحديات العصر بحيث نحيا حياة هانئة.

ونوّهت المحاضرة هيفاء القروني، بأنه للوصول لتلك الحياة يتطلب منا معالجة السلبيات والمنغصات والتي منها جعل الملذات هي أساس السعادة والتسابق المحموم وخاصة عند الشباب للحصول على هذه الملذات الجميلة، مختتمة فعاليات هذه الأمسية بذكر وسائل تحقيق الحياة الهانئة التي من أبرزها قوة العلاقة بالله عز وجل.

وفي ختام الأمسية، عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم للمحاضرة على أسلوبها وطريقة إلقائها التي لاقت استحسان الجميع كما قدمت شكرها للشيخ عبداللطيف النعيم راعي ومستضيف الفعاليات “ونغصة حلوة” على مشاركته في الضيافة.

جدير بالذكر، أن مركز الحمراء بالدمام قدّم نادي صيفي بعنوان “مهاراتي” لطالبات المرحلة الابتدائية ونادي بساتين لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، واختتمها بأمسية الحياة الهانئة.

 

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