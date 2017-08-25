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الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 25 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“المالية”: صرف مقابل مبادرات التحول الوطني إلى المستفيد مباشرةً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وجهت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية بأن تؤكد للمختصين ضرورة صرف مقابل مبادرات التحول الوطني إلى المستفيد مباشرةً.

وقالت مصادر إن التوجيه تضمن أن يتم الصرف عبر نظام سريع؛ حتى تتمكن الوزارة من إيداع مستحقاتهم في حساباتهم البنكية، بحسب صحيفة “الجزيرة” الجمعة (25 أغسطس 2017).

وبينت المصادر أن التوجيه يأتي تنفيذًا للأمر السامي القاضي بدفع أوامر الدفع الخاصة ببرنامج التحول الوطني خلال يومي عمل، وبعد مراجعة أوامر الدفع المستلمة من الجهات الحكومية والخاصة بمبادرات التحول الوطني المدفوع منها أو الجاهزة للدفع.

وأضافت المصادر أن توجيه المالية جاء بسبب ملاحظة ورود أوامر دفع بمبالغ كبيرة لمبادرات لم تقر خططها التفصيلية من مركز الإنجاز والتدخل السريع، ولم يتم إجازة أي عقود عليها من قبل وزارة المالية، وكذلك ورود أوامر دفع بمبالغ كبيرة لمبادرات تم إقرار خططها التفصيلية من مركز الإنجاز والتدخل السريع لكن لا يوجد لها عقود مجازة من وزارة المالية.

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