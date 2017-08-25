قادة معسكرات الكشافة: حريصون على تقديم أفضل خدمة لحجاج بيت الله الحرام

الأحساء/ مكة المكرمة – نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

نظّمت جمعية الكشافة العربية السعودية، مساء أمس الخميس، برنامجًا للترحيب بالقيادات الكشفية والكشافين والجوالة المشاركين بمعسكرات الخدمة العامة لحج 1438هـ، التي تقيمها الجمعية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ومن جانبه، دعا نائب رئيس الجمعية المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، خلال لقائه بالمشاركين في معسكر عرفات، إلى الحرص على تقديم أفضل المستويات من الخدمة المكلف بها كل فرد لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والارتقاء بجودة العمل، واستخدام الوسائل التقنية التي تؤمنها الجمعية لهذا الغرض.

وشدّد “الفهد” على أهمية حسن التعامل مع الحجاج لترك الانطباع المميز عن الكشاف السعودي، مبينًا أن الجمعية تحرص دائمًا على الاستمرار في التحسين المستمر للخدمات المقدمة للكشافة، وتحقيق هدف إستراتيجية الجمعية بالعمل وفق منظومة بشرية وإدارية وتقنية متكاملة من أجل تقديم خدمة مميزة لضيوف بيت الله الحرام.

فيما أكد قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي، على القادة المشاركين في معسكر منى الجديدة، أهمية تعزيز قدرات الكشافين المشاركين في المعسكرات، عادًا ذلك مطلبًا أساسيًا للكشافة حتى يكونوا -بإذن الله- مواطنين صالحين مسؤولين وأعضاء نافعين في مجتمعهم، منوّهًا بأنه “من خلال تلك المعسكرات يمكن أن نحقق هدف الكشفية كوسيلة تربوية تُعد الشباب إعدادًا سليمًا للحياة، وتدربهم تدريبًا صحيحًا كي يتحملوا تبعات مستقبلهم من خلال رسالتهم التطوعية”.

إلى هنا، ناشد مسؤول الشؤون الإدارية سعيد بن محمد أبودهش، القادة المشاركين في معسكر عرفات إلى تنفيذ برامج تربوية مصاحبة لأعمال الخدمة تتسم بالجدية والتطوير ومسايرة العصر، وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات والاستخدام الأمثل لها لتحسين أداء العمل فيها، وتطبيق الطريقة الكشفية في المعسكرات وتوثيق العلاقة مع شركاء الجمعية من القطاعات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف بيت الله الحرام من خلال تطبيق مفهوم المشاركة المجتمعية، والتنسيق والتكامل بين الجميع وتبادل التجارب الرائدة، حتى نستطيع من خلال تلك المعسكرات تنمية الكشافين والجوالة لتحقيق أقصى قدراتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية، وكذا تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في مختلف أعمال المعسكر.

أما مسؤول المجموعات بالمعسكرات الدكتور عبدالله بن جحلان، لفت خلال لقائه بالقادة المشاركين في معسكر منى الجبل، إلى أن قائد الوحدة الكشفية هو عماد الفريق، ونجاحه في مهمته هو الركيزة التي نسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافنا التربوية والتطوعية الخدمية، مبينًا أن الجمعية ومن خلال قياداتها عملت على تهيئة البيئة التربوية العملية المناسبة للعمل في خدمة الحجاج ، وقد تم توفير كافة المتطلبات التي تساهم في تقديم خدمة مميزة.

كذلك اعتبر مسئول الشؤون الفنية بالمعسكرات الدكتور غانم بن سعد الغانم، خلال لقائه بالمشاركين في معسكر منى الوادي، أن مشاركة الكشافة في المعسكرات مصدر فخر وشرف ومسؤولية، داعيًا إلى تطبيق الطريقة الكشفية بالمعسكر، وتبادل الخبرات بين المشاركين، والاهتمام بالجودة الشاملة.

مسؤول شؤون المعسكرات عبدالله بن صالح الخضير، من جهت، شدد في لقائه بالمشاركين بمعسكر منى، على أهمية الإخلاص في العمل، وإظهار الصورة المشرفة لشباب المملكة امام ضيوف الرحمن، والعمل بروح الفريق الواحد، لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وغرس روح التطوع وحب العمل، وخدمة الآخرين في نفوس أبنائنا الكشافين والجوالة، وتنمية المحبة والتآلف بين أفراد الكشافة من خلال العمل في هذا المجال، إضافة إلى إحساس الكشافين بالواجب الذي يقدموه لضيوف الرحمن.

وأخيرًا، نبّه مسئول الشئون الإعلامية علي بن عبدالعزيز العلي خلال زيارته معسكر الملك خالد، بأهمية المعسكرات في غرس روح التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين في نفوس الكشافين والجوالة، ولتحقيق أهداف المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، مشيرًا إلى أن العمل الكشفي في تطور مستمر يلاحظه الجميع , خاصة وان الجمعية تنتهج مفهوم الجودة الشاملة ومعاييرها في المعسكرات، مبينًا أن الجمعية تسعى جاهدة إلى تقديم الخدمة المناسبة والمتميزة لحجاج بيت الله الحرام؛ بحثًا عن الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، والمساهمة مع الجهات المعنية في الحج لخدمة ضيوف الرحمن.