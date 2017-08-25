سياحة الأحساء والنادي الأدبي يعقدان اجتماع تعاون

الأحساء – “الأحساء اليوم”

عقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء خالد بن أحمد الفريدة، اجتماعًا، مساء أول أمس الأربعاء، في مقر نادي الأحساء الأدبي برئيس النادي الدكتور ظافر الشهري.

ومن جانبه، قال “الفريدة” إن النادي الأدبي في المحافظة هو محطة ثقافية سياحية مهمة، مشيرًا إلى الحرص على الاستفادة من هذا الصرح الثقافي لخدمة السياحة. وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الهيئة العامة للسياحة بالأحساء والنادي الأدبي.

وأضاف “الفريدة”، عقب الاجتماع، بأن النادي الأدبي صرح متميز وهو يمثل جزء مهم وكبير من الحراك الثقافي في المحافظة، مشيرًا إلى أنه ستتم الاستفادة من الإمكانات الرائعة والجميلة التي يحتويها النادي، كما أن الهيئة ستستفيد من عطاءات مثقفي النادي المهمة، وهو امتداد للتعاون في كلية السياحة والضيافة في جامعة الملك فيصل.

وأكد “الفريدة” أن الجميع حريص على تقديم خدمة للسياحة والوطن، لافتًا إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يحث دومًا على الشراكة مع كافة القطاعات الحكومية ومع الشركاء خدمة للسياحة والتنمية الشاملة.

بدوره، أوضح رئيس نادي الأحساء الأدبي عميد كلية الآداب في جامعة الملك فيصل الدكتور ظافر الشهري، أن النادي لم يعد أدبيًا وحسب وإنما ثقافي، والثقافة بابها واسع، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء هناك أوجه تعاون إيجابية جدًا.

وأشاد بالجهود التي وصفها بالجبارة، ودور فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء وما يقومون به من جهد وحراك دؤوب، ومن ذلك زيارتهم لكلية الآداب في جامعة الملك فيصل وحرصهم على الإطلاع على مسارات قسم السياحة والضيافة الذي ستبدأ فيه الدراسة هذا العام.

وأعرب د.ظافر عن تفاؤله للحراك الجميل جدًا في الأحساء، معتبرًا أن تعاون فرع السياحة والنادي الأدبي هو مكمل لبعضه البعض، كما أن كل الإمكانات تحت أيديهم مكررًا شكره لهذا التعاون.