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السبت, 4 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 26 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الطقس: سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق

الأحساء –  واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان ومرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتبقي السماء غائمة جزئياً على وسط المملكة وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي. وجنوبية غربية إلى غربية على الجزئين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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